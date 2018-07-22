В ЦРУ рассказали о «холодной войне» между США и Китаем

Официальный представитель отделения ЦРУ в Восточной Азии Майкл Коллинз заявил, что Пекин ведет «холодную войну» против Вашингтона. Об этом сообщает NBC News.

По его словам, КНР пытается сместить США с позиции лидирующей сверхдержавы.

Он также добавил, что Китай намерен подорвать позиции США в мире.

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Коллинз подчеркнул, что действия Пекина «напоминают холодную войну».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай манипулируют своей валютой.

Он также отметил, что Пекин манипулирует процентными ставками.