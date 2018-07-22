Генерал США обвинил КНДР в производстве ядерных материалов

Командующий войсками США в Южной Корее генерал Винсент Брукс заявил, что Северная Корея продолжает заниматься производством ядерных материалов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у США нет сведений о прекращении производства ядерных материалов в КНДР.

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Он также подчеркнул, что Северной Корее необходимо прекратить подобное производство в рамках денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее директор национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что денуклеаризацию Корейского полуострова можно провести за год.

По его словам, денуклеаризация КНДР за год технически возможна, но, «вероятно, этого не произойдет».