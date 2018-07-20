Армия Израиля заявила о крупной атаке на сектор Газа

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ВВС Израиля начали «широкомасштабную» атаку на объекты ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.

Отмечается, что атака была предпринята в ответ на «жестокий обстрел» израильских солдат. В настоящее время налет продолжается в «различных локациях».

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В пресс-службе армии подчеркнули, что ХАМАС первым выбрал «эскалацию ситуации с безопасностью» и понесет ответственность за свои действия.

«Войска Армии обороны Израиля находятся в боевой готовности и будут продолжать действовать в целях обеспечения безопасности граждан страны», — отмечается в сообщении.

Днем ранее Израиль также провел атаку на объекты ХАМАС в секторе Газа.