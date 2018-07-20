В Крыму предложили альтернативу «минированию» Азовского моря

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе прокомментировал предложение бывшего командующего ВМС Украины вице-адмирала Сергея Гайдука о минировании Азовского моря, передает РИА «Новости».

По словам Иоффе, такие предложения могут появляться только «в состоянии умопомрачения».

Реклама

«Я бы ему предложил рассмотреть такую версию, чтобы не тратить взрывчатку, которой видимо не очень много на Украине, попытаться вычерпать Азовское море», сказал Иоффе.

Он заметил, что по «глупости и фантастичности» эти предложения одинаковы.

Ранее Гайдук заявил, что для предотвращения потерь страны от деятельности кораблей других стран необходимо заминировать Азовское море.