На Украине предложили заминировать Азовское море

Экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что для предотвращения потерь страны от деятельности кораблей других стран необходимо заминировать Азовское море, передает «Громадское радио».

В частности, Гайдук выразил уверенность в том, что только проложенные по морю «взрывные и неразрывные ограждения» дадут возможность предотвратить потери от действий российских военных кораблей и обезопасить страну от потенциальной высадки десанта из России.

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Для предотвращения подрыва собственных судов на подобного рода заграждениях, Гайдук предложил проводить их по контролируемым военным фарватерам в составе караванов.

Ранее СМИ писали, что президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум по Донбассу.