Пограничникам Украины приказали готовиться к «возвращению» Донбасса

Замминистра внутренних дел Украины Вадим Троян приказал сотрудникам пограничных служб страны готовиться к «возвращению» Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинские пограничники должны будут взять под контроль границы самопровозглашенных республик, когда Донбасс «вернется» в состав Украины.

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Он также добавил, что действия пограничников являются частью плана «Механизм малых шагов».

Троян подчеркнул, что пограничная служба страны будет нести ответственность за восстановление границ Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев начнет подготовку выборов в Донбассе, когда в регион войдут миротворцы ООН.

По его словам, Киев будет вести диалог с теми, кто будет избран на выборах.