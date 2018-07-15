Глава МИД ФРГ выступил против повышения военных расходов НАТО до 4% ВВП

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в твиттере заявил, что увеличение расходов стран НАТО на оборону до 4% ВВП не сделает мир безопаснее.

По его словам, в ФРГ понимают, что мир и безопасность «не даются даром».

Однако, он также добавил, что повышение расходов стран НАТО на оборону до 4% ВВП не сделает мир безопаснее.

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Ранее председатель комиссии по иностранным делам госсобрания Эстонии Марко Михкельсон заявил, что предложение президента США Дональда Трампа о повышении военных расходов стран НАТО до 4% ВВП является нереалистичным.

По его словам, вначале странам альянса необходимо довести военные расходы до 2% ВВП.