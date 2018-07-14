Южная Корея выразила протест из-за полета российских ракетоносцев

Власти Южной Кореи вызвали российского военного Андрея Фалилеева в министерство национальной обороны в связи с якобы несанкционированным пролетом российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, сообщает агентство Ренхап.

«Вторжение российских военных самолетов не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове, а также в северо-восточной Азии», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, такие инциденты могут привести к столкновению в воздухе.

«Мы просим Россию осознать всю серьезность ситуации и принять необходимые меры для избежания их повторения», — говорится в заявлении властей.

Ранее министерство обороны России сообщило, что истребители Республики Корея и Японии сопровождали два ракетоносца Ту-95МС ВКС России, которые выполняли плановый полет над Японским и Желтым морями. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами.