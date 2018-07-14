В Эстонии прокомментировали призыв Трампа повысить расходы НАТО

Председатель комиссии по иностранным делам госсобрания Эстонии Марко Михкельсон заявил, что предложение президента США Дональда Трампа о повышении военных расходов стран НАТО до 4% от ВВП является нереалистичным. Об этом сообщает ERR.

По его словам, в начале странам альянса необходимо довести военных расходы до 2% ВВП.

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Он также отметил, что неизвестно «в каком темпе» страны-члены НАТО будут повышать расходы на оборону.

Михкельсон подчеркнул, что Эстония уже на протяжении определенного времени направляют на оборону более 2% ВВП.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает хорошей идею Трампа об увеличении расходов НАТО на оборону до 4% ВВП.