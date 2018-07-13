Sun: Юнкера заметили «пьяным» на саммите НАТО

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Во время саммита НАТО в Брюсселе 12 июля председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер был замечен шатающимся, передает британский таблоид The Sun.

Как видно на видео, спускаться по ступенькам Юнкеру помогают мировые лидеры, которые поддерживали его за руки. Также видно, что он плохо держится на ногах, даже если идет по прямой дороге и немного шатается.

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Рядом с председателем ЕК шел и президент Украины Петр Порошенко, на которого Юнкер чуть не упал из-за потери равновесия. Случай произошел перед большим ужином в Брюсселе, пишет The Sun. Издание отмечает, что глава Еврокомиссии мог быть пьян.

63-летний Юнкер ранее утверждал, что страдает от радикулита. Между тем, после его заметили покидающим заседание Североатлантического альянса в инвалидном кресле.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер надеется, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом поможет улучшить понимание между Евросоюзом и США в сфере торговли.