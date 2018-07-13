За неделю 15 летательных аппаратов провели разведку у границ России

За прошедшую неделю 15 летательных аппаратов иностранных военно-воздушных сил (ВВС) провели разведку у границ России. Такие данные опубликованы в газете «Красная звезда», официальном печатном органе Минобороны России.

Отмечается, что российские военные семь раз поднимали истребители, чтобы не допустить несанкционированного нарушения воздушных границ России.

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В газете не уточнили, какие типы летательных средств проводили разведку. Также нет данных о том, летательные аппараты каких стран выполняли полеты.

Ранее сообщалось, что истребители воздушно-космических сил не допустили 7 нарушений воздушного пространства России за неделю.