Порошенко: Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия не сможет помешать вступлению страны в НАТО. Об этом сообщает УНИАН.

«Никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО, в том числе и России», — сказал Порошенко.

По его словам, вступление в альянс является «суверенным правом» Украины.

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Однако, Порошенко не назвал дату вступления Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что МИД Венгрии отказался поддерживать сближение Украины и НАТО.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Будапешт не намерен поддерживать Украину до тех пор, пока в ней не улучшится ситуация с национальными меньшинствами.