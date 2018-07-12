СМИ: Трамп хочет перекрасить борт номер один в «американский» цвет

Президент США Дональд Трамп хочет обновить окраску в следующей версии своего президентского самолета Air Force One, сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По информации издания, Трамп планирует избавиться от голубого цвета, который он называет «цветом Джека Кеннеди», для более смелого «американского вида».

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Как отмечает Axios, президент США хочет заменить фирменный сине-белый цвет самолета, которому уже 55 лет, на цветовую гамму, которая «выглядит более американской». Предпочтительные цвета: красный, белый и синий.

По словам источника, Трамп может решиться на эти изменения, однако они могут вызвать негодование у ВВС США. Как стало известно изданию, некоторым высокопоставленным офицерам нравится нынешний вид, который «известен во всем мире».

Ранее сообщалось, что президентский Boeing Трампа нуждается в новых холодильниках, стоимость которых составляет около $24 млн.