Трамп раскритиковал входящие в НАТО страны в преддверии саммита

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал страны, которые входят в состав НАТО, из-за недостаточных финансовых отчислений на оборонные нужды альянса. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, США делают взносы в размере 4% ВВП, при этом Германия вносит только 1% ВВП. Президент подчеркнул, что американская сторона спонсирует 90% деятельности НАТО, при этом европейские страны получают гораздо больше выгоды от членства в блоке.

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«Соединенные Штаты тратят на НАТО гораздо больше, чем любая другая страна. Это несправедливо, и это неприемлемо. Хотя эти страны увеличивают свои взносы, с тех пор как я приступил к работе, они должны делать гораздо больше», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп продолжит оказывать давление на страны НАТО с целью выполнения обязательств по расходованию 2% от ВВП членов Североатлантического альянса на оборону к 2024 году.