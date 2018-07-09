Британия усилит атлантический флот для противостояния России

Глава Королевского флота адмирал Филип Джонс заявил, что британские власти приняли решение усилить группировку военно-морского флота (ВМФ) в Северной Атлантике, чтобы противостоять российской угрозе. Об этом он сказал телеканалу Sky News.

По словам адмирала, в Северной Атлантике будет создан новый район совместных операций, что позволит усилить присутствие британских кораблей и самолетов. Джонс отметил, что данное решение власти приняли в ответ на усиливающийся российский флот.

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«Усиливающееся возрождение потенциала и масштаба, которое мы не замечали в течение, наверное, 10 лет. Мы должны на него реагировать», — подчеркнул Джонс.

Глава британских ВМФ добавил, что Великобритания особенно опасается, что российские корабли смогут получить доступ к кабелям связи, через которые подается около 97% мирового трафика. По его мнению, российский флот проводит исследования кабелей.

«Поэтому мы должны быть готовы противостоять этому», — заключил адмирал.

В 2017 году газета The Guardian писала, что самый большой и мощный авианосец Британии дал течь через 2 недели после начала службы.