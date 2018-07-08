В Госдуме ответили на заявление США о желании России переманить Турцию

Россия не преследует цель разрушить чьи-либо союзы, принуждая перейти на свою сторону. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью RT, комментируя слова постпреда США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Ранее Хатчисон заявила, что Россия желает дестабилизировать НАТО и переманить Турцию на свою сторону.

Реклама

Швыткин указал, что США своими действиями вынуждают страны блока НАТО по-другому смотреть как на Россию, так и на взаимоотношения с американцами.

«В прямом смысле слова принуждение со стороны Америки по закупке видов вооружения, которые уступают российским аналогам, явное лоббирование американского военно-промышленного комплекса, конечно, настораживают эти государства», — подчеркнул депутат Госдумы.

В то же время Россия, по его словам, демонстрирует конструктивную позицию на мировой арене, чем и вызывает симпатию других стран.

«Мы ни в коем случае не ставим целью разрушить чьи-то союзы, путем принуждения привлечь на свою сторону. Россия работает с различными государствами, исходя из взаимоотношений на добровольной основе, учитывая национальные интересы всех стран», — заключил Швыткин.

Ранее США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400 у России.