Эксперт объяснил неисправности американских ПТРК Javelin, поставленных Украине

Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что Соединенные Штаты поставили на Украину неисправные ракетные комплексы Javelin, так как опасались их последующей перепродажи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Полагаю, что США намеренно поставили Украине неисправные комплексы. Связано это с тем, что нынешняя Украина — это проходной двор и украинские вороватые генералы могли бы перепродать Javelin тем же террористам», — сказал Коротченко.

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По его словам, представители США «перестраховались», передавая Киеву устаревшие и неисправные ракетные комплексы.

Еще один эксперт в военной отрасли заявил, что президент США Дональд Трамп держит Украину за «европейского индейца», которому можно подарить «бусы в виде Javelin».

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о причинах небоеспособности Javelin на Украине.