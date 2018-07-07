В США назвали три основные цели переговоров КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео проявляет «настойчивость» в переговорах о полной денуклеаризации КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на журналистский пул госсекретаря.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт также рассказала, что Вашингтон не смягчал свою позицию о ядерном разоружении КНДР. Она подчеркнула, что власти Соединенных Штатов стремятся к трем целям в переговорах с северокорейскими представителями: полная и доказуемая денуклеаризация Корейского полуострова, гарантии безопасности в регионе и возвращение в США останков погибших американских военных.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пхеньян договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации.