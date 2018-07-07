В Пентагоне назвали темы выступления министра обороны США на саммите НАТО

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля будет обсуждать с коллегами более равномерное распределение финансовых обязательств стран-участниц альянса. Об этом сообщается на сайте военного ведомства США.

Также отмечается, что Мэттис намерен обсудить роль НАТО в борьбе с терроризмом и усиление возможностей альянса в обеспечении безопасности. В ведомстве подчеркнули, что Мэттис на саммите будет выступать вместе с президентом США Дональдом Трампом и государственным секретарем Майком Помпео.

Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО обсудят сдерживание России.