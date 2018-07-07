Военные России раздали 10 тонн гумпомощи в Сирии

Начальник центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков заявил, что российские военные из центра раздали десять тонн гуманитарной помощи в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Людям передано 2,3 тысячи продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил около 10 тонн», — сказал Цыганков.

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Он также отметил, что гуманитарные акции были проведены в населенных пунктах Умм-Валад, Тель-Ахмар и Хшам.

В начале июня представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Андрей Адамис заявил, что российские военные из центра раздали более пяти тонн продуктов в пригороде Дамаска.

Как отмечалось, раздавать гуманитарную помощь помогали студенты Университета Дамаска.