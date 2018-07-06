Южную зону деэскалации в Сирии покинули более двух тысяч человек

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что в течение суток юго-западную зону деэскалации в Сирии через гуманитарный коридор у населенного пункта Кафер-Шамс покинули более двух тысяч человек, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что сотрудники центра продолжают вести в юго-западной части зоны деэскалации переговоры с лидерами незаконных вооруженных формирований. Также, по его словам, продолжаются мероприятия по установлению режима прекращения боевых действий, а также вывод мирных жителей через пункты пропуска.

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«За прошедшие сутки через гуманитарный коридор вблизи населенного пункта Кафер-Шамс вышло 2370 мирных жителей», — сообщил Цыганков.

Сообщается также, что в течение недели эту зону покинули более 37 тысяч человек.