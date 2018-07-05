Участники саммита НАТО обсудят сдерживание России

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что участники саммита альянса обсудят сдерживание России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, одной из главных тем саммита станет «сила и единство НАТО».

Она также добавила, что участники саммита НАТО обсудят «попытки России разделить наши демократические нации».

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в НАТО хотят оставаться готовыми к диалогу с Россией.

По ее словам, она поддерживает политику НАТО в отношении России, предполагающую сочетание диалога и сдерживания.