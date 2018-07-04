Из Сирии вернулись шесть штурмовиков Су-25
Командующий объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов рассказал, что три пары штурмовиков Су-25 вернулись из Сирии в Россию, передает РИА «Новости».
По словам Севостьянова, экипажи штурмовиков справились с задачей по освобождению сирийской территории от международных террористов.
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«Из Сирийской Арабской Республики после длительной командировки вернулись военнослужащие нашей легендарной 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа», — заявил Севостьянов.
Ранее Министерство обороны России заявило, что экипажи двух вертолетов и боевые машины вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии.