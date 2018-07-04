Из Сирии вернулись шесть штурмовиков Су-25

Командующий объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов рассказал, что три пары штурмовиков Су-25 вернулись из Сирии в Россию, передает РИА «Новости».

По словам Севостьянова, экипажи штурмовиков справились с задачей по освобождению сирийской территории от международных террористов.

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«Из Сирийской Арабской Республики после длительной командировки вернулись военнослужащие нашей легендарной 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа», — заявил Севостьянов.

Ранее Министерство обороны России заявило, что экипажи двух вертолетов и боевые машины вернулись в Россию после выполнения задач в Сирии.