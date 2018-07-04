Патрушев посетил базу Тихоокеанского флота России на Камчатке

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел официальный визит на базе подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в Вилючинске на Камчатке, где обсудил с командованием модернизацию военной инфраструктуры и оснащение современным вооружением и военной техникой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Перед секретарем Совбеза выступили командующий флотом Сергей Авакянц и командующий подводными силами ТОФ Владимир Дмитриев. Также они обсудили боевую подготовку, выполнение строительных работ и перспективы реконструкции и строительства социальных объектов. Патрушев провел осмотр строящихся объектов военной инфраструктуры и подводной лодки »Александр Невский».

Ранее Патрушев заявил об уязвимости транспорта на Дальнем Востоке для терактов.