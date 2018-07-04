Reuters: сын лидера ИГ убит в столкновении с российскими войсками в Сирии

Сын лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Хузайфа аль-Бадри погиб в сирийской провинции Хомс в ходе операции против военных сил России и Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостной канал исламистов.

«Хузайфа аль-Бадри, сын Халифа, был убит в операции против алавитов и русских в Хомсе», — приводит агентство сообщение террористов.

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При этом они ничего не сообщили о судьбе лидера ИГ Бакра аль-Багдади — террористы продолжают отрицать многочисленные сообщения о его ликвидации.

Ранее стала известна дата внеочередного собрания Совбеза ООН по беженцам в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.