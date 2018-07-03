Дамаск призвал бежавших от войны сирийцев вернуться на родину

Сирийское правительство призывает своих граждан вернуться на родину в связи с освобождением большей части страны от террористов, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Сирии.

«Сирийское правительство призывает граждан Сирии, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны и действий террористов, вернуться на родину после освобождения большей части территорий, которые были захвачены террористами», — говорится в сообщении.

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Правительство Сирии подтверждает, что оно несет ответственность за здоровье, безопасность и обеспечение повседневных подробностей своих граждан, говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что две израильские ракеты упали на территории аэропорта в одном из пригородов Дамаска.