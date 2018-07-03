Трамп объявил себя спасителем США от войны с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему не началась война между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Об этом он написал в твиттере.

По словам Трампа, переговоры с КНДР идут в позитивном ключе.

«Никаких ракетных запусков и ядерных испытания в течение 8 месяцев. Вся Азия взбудоражена. Только оппозиционная партия, которая включает в себя СМИ с фейковыми новостями, продолжает жаловаться. Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей» — написал американский президент.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео 5 июля посетит КНДР для встречи с Ким Чен Ыном.