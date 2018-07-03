Посол Белоруссии отреагировал на планы Польши разместить дивизию США

Планы Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию США повышают уровень военной опасности в регионе. Об этом заявил посол Белоруссии в России Игорь Петришенко в интервью РИА «Новости».

Ранее Польша заявила, что готова выплатить $2 млрд за создание военной базы США в стране и размещение бронетанковой дивизии.

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«Данная мера не несет непосредственной угрозы для Белоруссии, но как любая военная активность у наших границ и увеличение числа войсковых контингентов повышает уровень военной опасности», — отметил белорусский дипломат.

По словам Петришенко, Минск учитывает этот фактор в военном строительстве и военном сотрудничестве.

Белорусский посол добавил, что власти Польши самостоятельно несут и ответственность за это решение.