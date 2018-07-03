Эксперты оценили размер ядерного арсенала Китая

Эксперты американского академического журнала Bulletin of the Atomic Scientists оценили ядерный арсенал Китая в 280 боеголовок.

Директор проекта ядерной информации в федерации американских ученых Ханс Кристенсен и старший научный сотрудник федерации Роберт Норрис отметили, что китайские власти продолжают программу модернизации ядерного оружия, которая началась в 1980-е годы. По их подсчетам, в данный момент китайская армия располагает 280 боеголовками, из них 48 являются ракетами морского базирования.

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Эксперты добавили, что Китай оснастил ряд своих межконтинентальных баллистических ракет разными боезарядами в ответ на развертывание США системы противоракетной обороны в Тихоокеанском регионе.

Ранее СМИ рассказали о созданном в Китае «лазерном АК-47».