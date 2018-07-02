СМИ рассказали о созданном в Китае «лазерном АК-47»

Китайская компания утверждает, что произвела «лазерный АК-47» — новое портативное оружие, которое может поражать цель за доли секунды с расстояния почти в километр. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на исследователей, участвующих в проекте.

Лазерная винтовка ZKZM-500 классифицируется как «нелетальная», она производит «энергетический луч», который недоступен для невооруженного глаза, но может проходить сквозь окна и вызывать «мгновенную карбонизацию» кожи и тканей человека. Один из участников проекта рассказал изданию, что новое лазерное оружие способно «прожечь одежду за долю секунды ... а если ткань легко воспламеняется, то весь человек будет подожжен».

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Отмечается, что еще десять лет назад подобная технология была предметом научно-фантастических историй.

Ранее СМИ сообщали, что в будущем самая мощная в мире морская пушка поступит на вооружение Китая.