Более 70 тысяч беженцев вернулись в Восточную Гуту

В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что более 70 тысяч человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте. Об этом сообщается в фейсбуке Министерства обороны России.

«Всего из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 70 749 жителей Восточной Гуты», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, за прошедшие сутки в свои дома в провинцию Хомс вернулось 108 человек, а в Восточную Гуту – 115 человек.

Ранее начальник центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что населенные пункты Умм-Валад, Этбаа и Джбеб присоединились к режиму прекращения огня на юго-западе Сирии.