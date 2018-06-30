В Сирии три населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня

Начальник центра по примирению враждующих сторон, генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что населенные пункты Умм-Валад, Этбаа и Джбеб присоединились к режиму прекращения огня на юго-западе Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, 250 боевиков вооруженных формирований решили пройти процедуру урегулирования статуса.

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Он также добавил, что боевики сдали 118 единиц оружия и большое количество различных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что армия Сирийской Арабской Республики (САР) вошла в город Хирак на юго-западе Сирии.

Как отмечалось, Хирак был одним из опорных пунктов боевиков.