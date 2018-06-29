Россия предоставила Алжиру ГЛОНАСС для наведения оружия

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Российская сторона предоставила руководству Алжира доступ к высокоточному сигналу системы спутниковой навигации ГЛОНАСС на десять лет с целью его применения для наведения высокоточного вооружения. Соответствующее соглашение сторон было опубликовано на портале правовой информации.

В соответствии с соглашением, которое было подписано 9 октября 2017 года в столице Алжира, руководство России на десять лет обязуется предоставить Алжиру необходимую навигационную аппаратуру для приема ВТ-сигнала ГЛОНАСС, которая может быть установлена на военную технику, которая состоит на вооружении алжирской армии.

Отмечается, что алжирские власти взяли на себя обязательство не продавать полученное от России оборудование ГЛОНАСС третьим странам и не разбирать его для проектирования собственных аналогов.