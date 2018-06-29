В США радиолюбители перехватили приказ военных о нанесении ядерного удара

В США радиолюбители смогли перехватить сообщение, которое передавало наземное командование США по поводу действий в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом сообщает The Drive.

Как отмечается, сигнал услышали на западном побережье в ночь на 27 июня. Адресатом сообщения был межконтинентальный стратегической бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress. Сигнал передавался в ходе учений, которые должны продемонстрировать противникам американской стороны готовность бомбардировщиков доставлять термоядерные боеголовки по всему миру.

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Уточняется, что в военное время такой сигнал передается при начале запланированного масштабного нападения, во время которого будет использовано ядерное оружие. После получения сигнала военные должны запустить 20 крылатых ракет с термоядерными боеголовками AGM-86 ALCM.

Ранее сообщалось, что жители Норвегии приняли звук сирены за сигнал о начале войны с Россией.