Times: в США готовятся к «подземной войне»

Пентагон тратит $500 млн на подготовку американских военных к «подземной войне», так как военное руководство переоценивает вероятное поле битвы в будущем, пишет британская газета The Times.

В материале говорится, что к такому решению военное руководство подтолкнула угроза конфронтации с Россией или КНДР. Именно поэтому в США считают необходимым пересмотреть снаряжение военных и потребности в обучении для специализированной войны.

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Они пришли к выводу, что для эффективной работы в подземных коридорах и туннелях солдаты должны будут работать в полной темноте и условиях, при которых стандартное оборудование связи не работает, при плохом качестве воздуха и отсутствии защиты от огня противника.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска США.