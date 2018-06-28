В Британии выразили обеспокоенность из-за недостаточной эффективности НАТО

Комитет обороны парламента Соединенного Королевства подготовил доклад, который посвящен отношениям между Великобританией, США и НАТО, в котором британская сторона выразила недовольство мобильностью войск альянса. Об этом сообщает RT.

В докладе отмечается, что перемещение военных сил НАТО по европейской территории будет затруднено из-за правовых барьеров, отсутствия необходимой инфраструктуры и недостаточного количество вариантов транспортировки. Так, тоннели, дороги и опоры железнодорожных мостов могут не выдержать военных грузов.

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«Транспортировка сил по морю также затруднительна, поскольку большинство судов, способных ее обеспечить, принадлежат частным компаниям», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что ясности в отношении способности портов обеспечить доставку военной техники нет. По предварительной оценке, для того чтобы добраться до прибалтийского региона потребуется три-четыре недели. Кроме того, прибытие на место назначения войск альянса будет затруднено из-за большого количества документов, которые необходимо подготовить для транспортировки военных грузов НАТО через границы. На это может уйти до 45 дней.

Ранее сообщалось, что в стратегии НАТО по ВВС говорится об отсутствии превосходства в воздухе в будущем.