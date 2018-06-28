Жители сирийской провинции Идлиб заявили о готовящейся провокации от «Белых касок»

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков заявил, что жители сирийской провинции Идлиб сообщили ему по телефону о готовящейся провокации со стороны организации «Белые каски». Об этом сообщает РИА «Новости».

«По словам обратившихся в ЦПВС, в воскресенье [24 июня] в город Идлиб прибыла колонна из шести легковых автомобилей с эмблемами «Белых касок», а также грузовой автомобиль, загруженный индивидуальными средствами защиты, емкостями с жидкостью, видеооборудованием и семью ракетами», — сказал Цыганков.

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Он отметил, что, по словам местных жителей, прибывшие неизвестные лица снаряжали головные части ракет жидкостью и порошком. Впоследствии, по заявлениям очевидцев, ракеты были увезены в сторону населенного пункта Маарет-эн-Нууман. Колонна автомобилей также выдвинулась в этом направлении.

Ранее сообщалось, что в Сирии боевики атаковали населенные пункты, которые перешли на сторону правительства.