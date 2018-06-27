В США назвали преимущество России в случае военного конфликта

В США опасаются использования Китаем и Россией в случае военного конфликта средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает RT со ссылкой на пособие американского Центра по оценке и изучению опыта боевых операций армии.

Как отмечается, сторона военного конфликта, которая эффективнее использует средства электромагнитного излучения, получит преимущество.

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«Весьма вероятно (и это подтверждается прогнозами), что основным или одним из основных козырей любого из этих противников (Китая или России. — Газета.Ru) на поле боя будет использование электромагнитного излучения (ЭМИ)», — говорится в пособии.

Уточняется, что сигналы системы глобального позиционирования США недостаточно сильные, поэтому их можно заглушить.

Ранее сообщалось, что одновременно с тем, как министерство обороны США расширяет свое присутствие в Европе, военно-воздушные силы (ВВС) тайно увеличивают инвестиции, которые позволили бы им развернуться на базах союзников в Восточной Европе и действовать вблизи западного фланга России.