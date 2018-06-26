Яровая: Россия ведет в Сирии борьбу не за свои интересы

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что Россия ведет в Сирии борьбу с терроризмом не за свои собственные интересы, а за интересы всего православия, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы все стоим перед новым вызовом – терроризмом. И фактически сегодня та борьба, которую ведет Россия в Сирии, — это борьба не за свои интересы, это борьба за интересы всех православных, всех мирных граждан, которые находятся под реальной угрозой уничтожения от самой жестокой и смертоносной силы в мире», — сказала Яровая.

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С этим заявлением Яровая выступила в парламенте Греции на Генеральной ассамблее Международной ассамблеи православия.

«Сегодня разрушается право, преследуется православие. Причиной является деление на своих и чужих. Это очень опасная игра», — сказала Яровая.

В качестве примера подобного деления она назвала лишение права голоса в ПАСЕ делегации из России.