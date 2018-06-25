В ДНР сообщили о наступлении украинских силовиков под Мариуполем‍

Начальник пресс-службы Вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку атаки на позиции под Мариуполем, передает Донецкое агентство новостей.

«Во время присутствия в районе села Гнутово специального представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика около 13:30 ВСУ выдвинулись группой в составе 10—12 человек в направлении наших позиций», — сообщил Безносов.

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По его словам, военнослужащим ВСУ не удалось скрытно подойти к позициям сил ДНР.

Ранее представитель командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что украинские силовики на юге атаковали позиции сил ополчения.