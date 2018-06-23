Воспитанницы пансиона Минобороны получили в подарок памятные перстни

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова вручила памятные позолоченные перстни выпускницам московского пансиона воспитанниц Минобороны России, передает РИА «Новости».

«В субботу 23 июня заместитель министра обороны Татьяна Шевцова вручила памятные перстни дочерям российских военнослужащих, которые окончили самое лучшее довузовское учреждение военного ведомства — пансион воспитанниц Минобороны России. На позолоченном перстне выгравирована эмблема пансиона в память о годах, проведенных в его стенах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что традиция награждать именными перстнями выпускников императорских гимназий зародилась в 18 веке. В Российской империи выпускникам университетов специально заказывали перстни по случаю окончания учебы.