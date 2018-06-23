Генсек ООН призвал прекратить военную эскалацию в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал прекратить военную эскалацию и насилие в юго-западной части Сирии. Об этом говорится в заявлении его официального представителя.

«Генеральный секретарь серьезно обеспокоен недавней военной эскалацией, в том числе наземными наступлениями и бомбардировками, на юго-западе Сирии», — говорится в заявлении.

Реклама

Гутерреш призвал прекратить эскалацию конфликта, а все заинтересованные стороны — соблюдать возложенные на них международные обязательства, в том числе по защите мирного населения и инфраструктуры.

Ранее СМИ сообщили об ударе коалиции США по Сирии.