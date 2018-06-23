США приостановили две программы военных учений с Южной Кореей

США на время приостановили реализацию двух программ военных учений с Южной Кореей. Об этом говорится в сообщении Пентагона, передает Reuters.

Такое решение связано с договоренностям, достигнутыми в ходе встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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«Для поддержи реализации результатов саммита в Сингапуре и координации с нашим союзником — Южной Кореей — секретарь [Пентагона Джеймс] Мэттис временно приостановил выбранные учения», — говорится в сообщении представителя Пентагона.

В частности, речь идет об учениях Freedom Guardian.

Ранее об отмене этих учений сообщила Южная Корея.