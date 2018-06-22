Американские СМИ назвали «роковую ошибку» политики США в отношении России

Редактор военного раздела издания The National Interest Дейв Маджумдар считает, что расширение НАТО на Восток стало «самой роковой ошибкой» в политике американских властей после холодной войны.

Он посчитал, что политика альянса, рассчитанная на расширение влияния на наибольшей территории, негативно повлияла на отношения Москвы и Вашингтона. Редактор отметил, что расширение НАТО стало «семенами вражды», посеянными между россиянами и американцами.

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По его мнению, деятельность альянса привела к появлению «антизападных» настроений в российском обществе, а также возродило «дух холодной войны». Маджумдар заметил, что у Белого дома получилось расширить зону влияния НАТО, однако это же привело к провалу по интегрированию России в новую систему трансатлантической безопасности.

Редактор заключил, что действия НАТО во время президентского срока Джорджа Буша-младшего «опустили» двусторонние отношения до самого низкого уровня со времен холодной войны.

Ранее издание The National Interest писало, что президент США Дональд Трамп сближает Европу с Россией и Китаем.