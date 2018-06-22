Боевики «Сирийской свободной армии» перешли на сторону правительства Сирии

Группировка »Сирийской свободной армии» в Южной зоне деэскалации Сирии перешла на сторону правительства Сирийской Арабской Республики (САР), передает РИА «Новости» сообщение российского Центра по примирению враждующих сторон.

«Двадцать второго июня... лидер крупной группировки «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» Важди абу Слес заявил о переходе на сторону сирийского правительства», — сообщили в Центре по примирению.

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Важди абу Слес также заявил, что находящаяся под его контролем часть боевиков «Сирийской свободной армии» добровольно освободит населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль.

В Центре по примирению отметили, что к вечеру пятницы, 22 июня, первые подразделения сирийских правительственных войск вошли в населенные пункты Дама, Аш-Шиях, которые находятся в Южной зоне деэскалации.

Ранее источник заявлял, что боевики «Сирийской свободной армии» планируют создать в Сирии автономию под патронажем США.