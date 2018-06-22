СМИ: в Польше решили вернуть в армию советские танки Т-72

В Польше решили возобновить использование советских танков Т-72 в армии. Об этом пишет Rzeczpospolita.

По словам директора Агентства военного имущества Кшиштофа Фалковски, старые танки Т-72, которые должны были модернизировать и продать Иордании, останутся на польской территории.

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«После модернизации, вероятно, они вернутся в строй», — заявил Фалковски.

Отмечается, что военный специалист Войцех Лучак связал возвращение старых танков на службу с увеличением численности польской армии.

Ранее сообщалось, что в Германии решили «возродить» первые серийные немецкие танки Leopard 2.