США предупредили Европу о «набирающей силу России»

Институт стратегических исследований армии США подготовил доклад, в котором говорится, что противодействие России НАТО может привести к использованию Пятой статья Устава альянса, предполагающей ответов членов альянса на нападение на одного из них. Об этом сообщает RT.

Согласно докладу, Россия использует свои возможности для «запугивания» бывших союзников.

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«Набирающая силы Россия пытается ответить на угрозу, которую видит в расширении НАТО, с помощью подрывных операций преимущественно с малой степенью риска, проводящихся в «серой зоне» на самой грани порога», — говорится в документе.

Также отмечается, что российская сторона, окрепнувшая за последние десять лет, превратилась в «самую серьезную военную» угрозу для европейских стран.

Ранее президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что Европа не может рассчитывать лишь на США в вопросах защиты от «ряда вызовов, включая Россию».