В Совфеде прокомментировали заявление США о военных действиях САР

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев прокомментировал обвинения Госдепа США в адрес правительственных войск САР об «обстрелах» зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как правило, эти заявления основываются на совершенно не проверенной информации, так что я бы не принимал их за чистую монету», — сказал Кондратьев.

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Он также добавил, что стоит «дождаться достоверной информации, которая прояснит, что на самом случилось в зоне деэскалации».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон обеспокоен сообщениями о действиях сирийских войск в зоне деэскалации на юго-западе Сирии.