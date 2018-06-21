CNN: в США считают, что Россия через Турцию получит информацию о F-35
В Пентагоне обеспокоены тем, что Россия может получить техническую информацию о самолетах F-35 через Турцию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
По данным телеканала, опасения американских военных связаны с тем, что Турция собирается купить у России зенитные ракетные системы С-400.
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Как отмечается, в минобороны США считают, что Россия с помощью С-400 якобы сможет сможет собирать информацию о технических характеристиках F-35.
Ранее сообщалось, что в США на предприятии военно-промышленной корпорации Lockheed Martin прошла церемония передачи Турции истребителя F-35A.
Как отмечалось, F-35 будет находиться на авиабазе в Аризоне и использоваться для подготовки турецких пилотов.