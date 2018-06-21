Трамп: КНДР ликвидировала четыре испытательных полигона

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Северной Кореи ликвидировало четыре «крупных испытательных полигона». Об этом сообщает Reuters.

По его словам, власти КНДР также прекратили испытания баллистических ракет.

Однако, как отмечает агентство, Трамп не уточнил, какие именно испытательные полигоны ликвидировала КНДР.

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Ранее СМИ сообщили, что глава КНДР Ким Чен Ын во время саммита с Трампом дал обязательства, что северокорейские власти уничтожат объект, известный под названием Сохэ (Тончхан-ни) в провинции Пхенан-Пукто.

Как отмечалось, на этом полигоне военные Северной Кореи испытывали межконтинентальную ракету «Хвасон-15».